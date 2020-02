Torre Garisenda, il cantiere si allarga: strada chiusa e deviazioni bus

Da giovedì 5 a domenica 8 marzo il cantiere allestito per la ristrutturazione della Torre Garisenda si allarga sulla via San Vitale per una ulteriore fase di lavori di consolidamento, successivi ai risultati dei rilievi del Comitato scientifico per la conservazione della torre, nominato dal Sindaco Virginio Merola. Il cantiere è impegnato in questi giorni nell'installazione delle prime cerchiature di rafforzamento della struttura. Si tratta di particolari nastri, formati da tessuto e materiali compatibili con la selenite, che vengono sistemati intorno al basamento della torre. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno con l'installazione di una ulteriore cerchiatura, questa volta di acciaio inossidabile, che andrà a rafforzare il basamento.

Le modifiche alla viabilità

Il cantiere, per i lavori propedeutici a queste ulteriori fasi, deve allargarsi sul lato della torre adiacente a via San Vitale che dunque resterà chiusa all’altezza di Piazza di Porta Ravegnana da giovedì 5 a domenica 8 marzo.

Chi proviene da via San Vitale in direzione centro potrà arrivare solo fino a via Benedetto XIV e lì dovrà svoltare a destra; i residenti e coloro che devono accedere al tratto chiuso di via San Vitale (da via Benedetto XIV a piazza di Porta Ravegnana), potranno entrare e uscire a senso unico alternato.

Chi deve accedere a Piazza della Mercanzia, via Castiglione e nelle strade laterali (come via Caprarie e via Calzolerie) potrà farlo percorrendo via Ugo Bassi e via Rizzoli, dove il 5 e il 6 aprile è sospeso il telecontrollo. Nei giorni di sabato 7 e domenica 8, restano in vigore le misure dei T Days: quindi Piazza della Mercanzia e via Castiglione sono accessibili da via Farini. Nei giorni di sabato 7 e domenica 8 marzo, infine, le vie Caldarese e Castel Tialto si potranno percorrere, a senso unico alternato, per consentire entrata e uscita sul percorso San Vitale-via Benedetto XIV.

Anche i bus Tper verranno deviati. I nuovi percorsi verrano comunicati a breve.