Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali da lunedì 25 marzo

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 25 marzo. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Su viale Filopanti, per la riparazione della condotta di teleriscaldamento che corre sotto la corsia centrale del tratto esterno, sono in corso lavori di pronto intervento di Inrete all'altezza del civico 3. I lavori comportano la riduzione alla sola corsia esterna della circolazione dei veicoli. Per ridurre l'impatto sul traffico e renderlo più fluido, sono stati modificati i parametri semaforici nel tratto di viale Filopanti da via San Giacomo a piazza di Porta San Vitale. Il 23 marzo è prevista la chiusura dello scavo con il mantenimento della recinzione e del restringimento, nella mattinata del 25 marzo è previsto il ripristino della pavimentazione stradale e la successiva completa riapertura del viale.

In via Irnerio, prosegue fino a fine maggio la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di ricostruzione di un fabbricato.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre 2019, da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Via la Bastia sarà chiusa al transito veicolare per lavori di realizzazione delle opere relative alla nuova costruzione della variante stradale Strada Provinciale 65, fino a fine maggio.

Via Carlo Alberto Pizzardi sarà chiusa nel tratto da via Palagi a via Bondi, da mercoledì 6 marzo a venerdì 19 aprile. La chiusura è necessaria per svolgere in sicurezza i lavori di rifacimento della condotta del gas che corre al centro della strada. Per limitare i disagi l'intervento sarà eseguito in quattro fasi consecutive, con modifiche alla viabilità interessata. Nella prima fase, da mercoledì 6 marzo fino al massimo a lunedì 1 aprile, via Pizzardi sarà chiusa dall'incrocio con via Palagi a quello con via Rocchi escluso, con entrata e uscita per i residenti e afferenti alle proprietà private seguendo il percorso via Venturoli - via Rocchi, grazie all'inversione del senso unico sul tratto di via Rocchi dall'incrocio con via Vizzani a quello con via Pizzardi, in direzione via Pizzardi, che apre anche la possibilità di svoltare da via Vizzani su via Rocchi in entrambe le direzioni, oltre che di proseguire diritto. Sempre sullo stesso tratto di via Rocchi sarà istituito il divieto di sosta, fatta salva l'individuazione di due posteggi per disabili.

Via Larga è oggetto di restringimento della carreggiata stradale, dalla rotonda Modonesi a via del Pilastro, per l'avvio dei lavori di realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili. Le fasi successive riguarderanno anche via Panzini e via Sighinolfi e la realizzazione del progetto dovrebbe concludersi entro il 30 giugno.

Fino al 29 marzo via della Berleta e via Giunio Bruto saranno interessate dallo scavo stradale Hera per il rinnovo della condotta idrica e il rifacimento degli allacci d'utenza esistenti.



Lavori in fase di attivazione