Cantieri a Bologna: tutti i lavori in fase di attivazione

Via Castiglione sarà chiusa nel tratto compreso tra via De' Chiari e via Cartoleria, il 16 e 17 agosto dalle 8.30 alle 17, per lavori di sistemazione delle caditoie e di parti della pavimentazione ammalorata.

Via Collegio di Spagna sarà chiusa dal 16 al 24 agosto per il riprisitno della pavimentazione stradale in cubetti, dopo i precedenti scavi per la manutenzione della rete gas

Via Emilia Ponente sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale tra viale Sandro Pertini e via Marzabotto il 13 e 14 agosto, con restringimenti di carreggiata

Su via Zampieri, la riprofilatura delle aiuole delle alberature nel tratto tra via Nicolò dall’Arca e via Antonio di Vincenzo, comporterà restringimenti di carreggiata dal 13 al 24 agosto.