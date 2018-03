Lavori: i cantieri stradali in programma dal 12 al 18 marzo

Ecco i cantieri stradali in programma la prossima settimana, dal 12 al 18 marzo:

1) Da lunedì 12 marzo fino al 19, il ripristino della pavimentazione in lastre su un tratto di via delle Moline comporterà il restringimento di carreggiata all'altezza del civico 10.

2) Via Gaibara sarà interessata dal 12 al 23 marzo da un intervento di pulizia e risagomatura di fossi e cunette stradali, con restringimento di carreggiata.

3) Ordinanza di chiusura su via Caravaggio, dal 12 al 30 marzo, per lavori di rinnovo della rete idrica.

4) Il 15 marzo, dalle 9 alle 16.30, sarà chiusa via Nosadella all'intersezione con via Saragozza per lavori di posa infrastrutture di telecomunicazioni.

5) Il 17 marzo, dalle 9 alle 18, e il 18 marzo, dalle 8 alle 18, chiusura di via Castiglione per lavori edili sul coperto del fabbricato del civico 47. Per limitare i disagi alla circolazione, nelle stesse fasce orarie verranno invertiti i sensi di marcia di via Cartoleria, che sarà senso unico da via Castiglione verso via Santo Stefano, e di via del Cestello, che sarà a senso unico da via Arienti verso via Castiglione, e verrà vietata la sosta su entrambe le strade.

6) Con termine previsto per il 6 aprile, i lavori di realizzazione del percorso pedonale protetto nel tratto di via Larga compreso tra via Sighinolfi fino al civico 55, con l'istituzione del senso unico in direzione nord sul tratto di strada interessato.

7) Fino al 20 aprile continuano anche gli scavi in Largo Bartolo Nigrisoli per le indagini preliminari alla realizzazione del parcheggio interrato di fronte all'Ospedale Maggiore.

8) Fino al 30 marzo i lavori di sostituzione di una condotta idrica di Hera che su via Casteldebole, con chiusura della strada all'intersezione con via Giuseppe Dozza, nel Comune di Zola Predosa, e conseguente divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra via Olmetola e via Felicina.

9) Fino al 15 marzo lavori di potenziamento della linea elettrica dell'Ospedale Sant'Orsola su un tratto di viali compreso tra viale Ercolani all'altezza del civico 4/3 e viale Carducci al civico 9, con restringimento della carreggiata stradale e mantenimento di una sola corsia di marcia lungo il cantiere.

10) A Borgo Panigale, le vie delle Scuole, Panigale, Bombelli e Biancolelli sono interessate, fino al 17 marzo, da cantieri di posa di infrastrutture per telecomunicazioni, con l'istituzione di un senso unico alternato.

11) Stessa tipologia di lavori per via San Felice al civico 93 e via della Grada dall'intersezione con via San Felice a via San Rocco, con divieti di sosta sui tratti interessati.

12) Fino al 30 marzo, lavori di ripristino della pavimentazione litica in ciottoli sulle piazzole sosta lungo tutta la via.

13) Interventi di pulizia e risagomatura di fossi e cunette stradali comporteranno restringimenti di carreggiata su via del Poggio fino al 12 marzo e su via Cavaioni, dal civico 1 a via di Casaglia, fino a venerdì 16 marzo.

14) Prosegue il cantiere di Italferr in via Paolo Bovi Campeggi, che interesserà tutto il tratto di fronte al civico 15 fino al passo carraio di RFI, per la demolizione di alcuni fabbricati, del muro di recinzione che delimita di lato la via e la realizzazione di nuovo passo carraio e di una rotonda. Il termine dei lavori è previsto per il 27 giugno e per tutta la durata sarà in vigore il divieto di sosta sul tratto di strada coinvolto.

15) Da lunedì 12 marzo (esclusi i week-end) saranno istituiti sensi unici alternati, nelle province di Modena, Forlì-Cesena, Bologna, e Ravenna: in particolare gli interventi sono previsti tra il km 51,500 e il km 101,980 della strada statale 9 “Via Emilia”, tra il km 142,269 e il km 188,200 della statale 67 “Tosco-Romagnola” e dal km 145,000 al km 175,000 della strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”. La conclusione dei lavori è prevista entro il 14 aprile 2018.