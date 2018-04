Lavori in corso in città: i cantieri stradali della settimana

Lavori stradali in corso e in programma a Bologna, dal 9 al 15 aprile. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

1) Fino al 20 aprile continuano gli scavi in Largo Bartolo Nigrisoli per le indagini preliminari alla realizzazione del parcheggio interrato di fronte all'Ospedale Maggiore.

2) Prosegue il cantiere di Italferr in via Paolo Bovi Campeggi, che interesserà tutto il tratto di fronte al civico 15 fino al passo carraio di RFI, per la demolizione di alcuni fabbricati, del muro di recinzione che delimita di lato la via e la realizzazione di nuovo passo carraio e di una rotonda. Il termine dei lavori è previsto per il 27 giugno e per tutta la durata sarà in vigore il divieto di sosta sul tratto di strada coinvolto.

3) Continuano anche, fino al 31 maggio, i lavori in via della Rampa per la realizzazione di un percorso pedonale a raso e l’istituzione permanente del senso unico di marcia con direzione da via dell’Argine verso via Verde.

4) In via Casteldebole, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Felicina e via Brodolini (nel comune di Zola Predosa), e nel tratto compreso tra il civico 31 e lo scolo Rio Canalazzo dopo l’incrocio con via Dozza (sempre nel comune di Zola), è in corso fino al 20 aprile lo scavo per la posa della nuova condotta idrica ed è istituito il senso unico di circolazione con transito alternato. Questi lavori erano già stati autorizzati ma poi rinviati per maltempo.

In via Caravaggio, nel tratto compreso tra il civico 10 e la via Emilia Ponente, è in corso lo scavo per il rinnovo della rete idrica con istituzione di divieto di transito veicolare fino al 13 aprile. Anche questi lavori hanno subìto un rinvio a causa del maltempo.

5) In via Irnerio, proroga al 31 maggio della chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di Piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57 per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

6) Dall'8 al 29 aprile in via Pescherie Vecchie verranno effettuati lavori edili al civico 16/a con l’installazione di un ponteggio che restringerà la larghezza della strada di circa un metro e mezzo. Per le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, che avverranno nelle giornate di domenica 8 aprile e di giovedì 19 aprile, la strada verrà chiusa al transito sia veicolare che pedonale dalla prossimità del civico 16/a fino all’intersezione con via Drapperie.

7) In via dei Colli è stata autorizzata la chiusura della strada in prossimità del civico 38 per operazioni di potatura alberature per un tratto di circa 200 metri tra via delle Lastre e via Golfreda nei giorni di sabato 7 e domenica 8 aprile dalle 9 alle 18.

8) In via Ugo Bassi, piccoli interventi alla pavimentazione stradale per la realizzazione di giunti di contrazione, compor teranno il restringimento della carreggiata stradale all'intersezione con via Venezian, dal 9 aprile al 27 aprile. Analogo intervento riguarderà via Rizzoli all'intersezione con via Fossalta dal 12 aprile al 3 maggio.

9) In via Enrico Mattei, in prossimità del civico 7, è stato autorizzato il restringimento della carreggiata dal 14 al 18 aprile per lavori di posa infrastrutture per telecomunicazioni, con istituzione del senso unico alternato nella giornata del 14 aprile.

10) In via Emilia Ponente, dall'altezza del civico 114 all'altezza del civico 102/c, sarà eseguito uno scavo per la posa di una condotta ad uso telecomunicazioni che comporterà il restringimento della carreggiata ed eventuale senso unico di circolazione con transito alternato, dal giorno 9 all'11 aprile, nella fascia oraria dalle 9.30 alle 16.30.

11) Via Bertiera sarà chiusa all'altezza del civico 1/2 per consentire lavori edili di rifacimento della copertura del fabbricato dal 9 all'11 aprile.

12) Via Dè Chiari sarà chiusa davanti al civico 25 per lavori edili con piattaforma aerea dall'11 al 13 aprile dalle 8.30 alle 18.30.