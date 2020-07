Lavori in corso in città: divieti e cantieri stradali in programma da lunedì 20 luglio

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 20 luglio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Via delle Tovaglie, prosegue il cantiere edile edificio ex Maternità di via D'Azeglio per il Nuovo polo penitenziario: in prossimità del civico 4 restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia di almeno 3 metri fino al 24 luglio 2020.

Via Bovi Campeggi, asse viario Nord-Sud all'intersezione con viale Pietramellara, restringimento della

carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia e divieti di sosta temporanei, per lavori di realizzazione di una nuova rotatoria, con temporanea interruzione della pista ciclabile e deviazione del percorso sulla carreggiata stradale. Termine previsto: 30 luglio 2020.

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.

Sulla rotatoria Grazia Verenin, fino al 15 novembre è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di due corsie per il transito veicolare, per lavori stradali di messa in sicurezza e riqualificazione della rotatoria.

Via Giotto, all'intersezione con via Bertocchi: chiusa la corsia in direzione di via della Barca con istituzione del senso unico con direzione da via Gnudi a via Bertocchi per lavori di rifacimento marciapiedi, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento rete di scolo e impiantistica. Termine previsto: 8 agosto.



Via Cristoforo Colombo in corrispondenza del cavalcavia autostradale restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per lavori di società Autostrade di riqualificazione delle barriere di sicurezza sul cavalcavia. Termine dei lavori previsto: 23 luglio.

Via Ugo Bassi e via Rizzoli fino al 31 agosto avranno restringimenti della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia con eventuale istituzione di senso unico alternato regolato da movieri in corrispondenza dei cantieri, nella fascia oraria dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di ripristino della carreggiata stradale per conto di Tper.

Via del Lazzaretto, dal civico 19 all'altezza dell'istituto Rosa Luxemburg, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, con eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico, per lavori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali. Dall'inizio del nuovo anno scolastico il senso unico alternato sarà sempre con ausilio di movieri e nella fascia oraria 9.30-16.30. Termine dei lavori previsto per il 3 ottobre.

Via Stazione Roveri ha in corso modifiche della viabilità per la realizzazione delle opere di accessibilità alla fermata del SFM Stazione Roveri e di un deposito per il parcheggio delle biciclette Bike Station. Previsti restringimenti della carreggiata ed eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o a vista, in base alle fasi di lavoro. Termine lavori: 31 luglio.

Via Gian Giacomo Carissimi ha restringimenti di carreggiata per lavori di riqualificazione della sede stradale e rifunzionalizzazione dei percorsi pedonali, fino al 30 settembre.

Via Montefiorino fino al 31 agosto è interessata da lavori di Hera per il rinnovo della rete idrica nel tratto compreso tra via Tolmino e via Valdossola, con restringimento della carreggiata su via Montefiorino nel tratto occupato dal cantiere. I lavori comporteranno anche il restringimento della carreggiata su via Tolmino in alcune fasi di lavoro e la chiusura di via delle Tofane all'incrocio con via Montefiorino, durante le fasi di collegamento della nuova condotta alla rete esistente.

Via Stalingrado, dall'incrocio con via Serlio all'incrocio con viale Masini e viale Berti Pichat, è interessata fino al 31 ottobre da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile.

In via Lame ripristino della pavimentazione lapidea all'incrocio con via Calori e via del Rondone. I lavori iniziano il 13 luglio e termineranno il 3 settembre, con restringimenti delle corsie. Tra il 13 luglio e il 3 agosto sarà chiuso il tratto di via Luigi Calori compreso tra via Brugnoli e via Lame. Le linee bus 18, 29 e 86 saranno deviate lungo Piazza Azzarita e via Riva di Reno; la stessa deviazione dovrà essere seguita dai veicoli privati diretti in via Lame, via del Rondone e al parcheggio interrato di via Azzo Gardino. La pista ciclabile proveniente da Porta Lame sarà interrotta in corrispondenza del cantiere; i ciclisti dovranno condurre le biciclette a mano lungo gli attraversamenti pedonali segnalati.

Via Casarini, via Tanari, via Malvasia, fino al 31 luglio hanno restringimenti di carreggiata per opere edili e modifiche alla segnaletica per la realizzazione di nuove corsie ciclabili.

Via Mezzofanti avrà restringimenti di carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede e integrazione della rete raccolta acque meteoriche, nel tratto tra il civico 39 e via Savioli con realizzazione di nuovi golfi all'incrocio con quest’ultima via. L’intervento di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi interesserà successivamente porzioni del tratto compreso tra via Savioli e il civico 1. I lavori inizieranno termineranno venerdì 31 luglio.

Via de' Foscherari sarà interessata da interventi di rifacimento della pavimentazione litica nell’incrocio tra le vie Goidanich, Marchesana e de' Foscherari fino al 31 luglio.

Lavori in fase di attivazione

via Bersaglieri sarà chiusa all'intersezione con Strada Maggiore dal 20 al 24 luglio dalle 5 alle 17 per il montaggio di un ponteggio per i lavori di riqualificazione del Portico dei Servi.

via Nosadella sarà chiusa al traffico per il rifacimento della pavimentazione stradale tra via del Fossato e via Saragozza dal 20 al 23 luglio.

via del Fossato sarà chiusa in due fasi, nel tratto da via Nosadella a vicolo Stradellaccio e nel tratto da vicolo Stradellaccio a via Saragozza. I lavori di pavimentazione stradale sono in programma dal 22 al 25 luglio.

Via Due Madonne sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto tra via Marx e la rotonda Gozzetti dal 20 al 29 luglio. Sarà istituito un senso unico di marcia dalla rotonda Gozzetti verso via Marx.

Via Menotti sarà interessata a tratti da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi. I lavori inizieranno il 20 luglio e termineranno il 6 agosto. Non si potrà parcheggiare, in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori dal lunedì al giovedì.

Via Byron sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale tra via Sant'Anna e la fine della via dal 21 al 24 luglio.

Via Santa Maria sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale tra via Chiesa di Calamosco ed il civico 6 dal 24 al 28 luglio.

Via Pirandello sarà chiusa nel tratto tra via Colombi e via Giotto, per il rifacimento della pavimentazione stradale il giorno 20 luglio.