Piano dei lavori stradali 2018: 100 cantieri per 6 milioni di euro

Sicurezza, protezione percorsi pedonali, nuovi marciapiedi. E' quando prevede il piano dei lavori stradali 2018, un centinaio di interventi per un valore di oltre 6 milioni di euro.

La parte più consistente della manutenzione delle strade è pronta a partire in vista dell’estate, periodo in cui le scuole sono chiuse e diminuisce il traffico. Ecco i principali interventi dei prossimi mesi:

Sicurezza stradale e marciapiedi

Sulle vie Varthema, Alberti, Bentini, su un tratto di via Vittorio Veneto, Dagnini, Calabria, Cicu, Cechov. Questi interventi comprendono anche lavori di rifacimento di marciapiedi e tratti di raccolta delle acque meteoriche, come in viale Felsina, via Faenza, via Emanuel, via del parco, via Saragozza, via Serena, via Spartaco, via dello Sport. Sarà invece risistemata la segnaletica stradale in alcune vie tra cui Valverde, Stendhal, Schiassi, San Donato, Lincoln, Carracci.

Altri interventi per migliorare la sicurezza della circolazione saranno realizzati sulle rotonde Romagnoli e Decorati al Valor Militare, incrocio Togliatti-Battindarno, via Stalingrado nei pressi di via Serlio, via Massarenti nei pressi di via Venturoli, via Palagi nei pressi di via Agnesi, intersezioni Murri-Masi, Schiassi-Mengoli e Silvani-Calori. Interventi specifici su attraversamenti pedonali saranno realizzati sulle vie Saragat e Nenni, via Massarenti nei pressi di via Santa Rita e via Azzurra nei pressi di via Fossolo.

Centro storico

Ripristino della pavimentazione di alcune strade del centro, tra cui le vie Angeli, Borgonuovo, Cane, de' Coltelli, Gerusalemme, Mattuiani, Orfeo, Poeti, San Giacomo, Santa Margherita, Polese, Paradiso, per le quali sarà necessaria la chiusura al transito veicolare. In programma anche interventi su strade e piazze con pavimentazione litiche (Piazza Cavour, Piazza dei Tribunali, via Santo Stefano, via D'Azeglio, via Galliera), che però non saranno chiuse al transito veicolare perché basterà restringere di volta in volta la carreggiata.

In via Indipendenza sono previste nelle prossime settimane alcune verifiche sulle condotte fognarie: gli eventuali interventi saranno programmati nei mesi di luglio e agosto con limitatissimi impatti sulla viabilità superficiale.

Nella prima metà di agosto invece è previsto un intervento di E-Distribuzione accanto a un intervento di Heratech per allacci a un’attività commerciale e a un privato in via San Vitale: questi lavori comporteranno la chiusura della strada nel tratto che va da via Benedetto XIV alle Due Torri.

Infine sono previsti interventi Inrete per la sostituzione di tratti della rete del teleriscaldamento in via Belmeloro e in Largo Trombetti: le due strade saranno chiuse durante i lavori, con modifica dell’assetto circolatorio della zona.

Viali di circonvallazione

Manutenzione nei tratti che ne hanno necessità e gli interventi di ripristino della pavimentazione a seguito di interventi effettuati da E_Distribuzione (in viale Ercolani e viale Carducci). Previsto anche il ripristino delle pavimentazioni stradali all'interno dei Giardini Margherita.

Su viale Berti Pichat è previsto un intervento legato alla nuova urbanizzazione all'interno della sede Hera, con realizzazione di un nuovo ingresso di accesso alle aree interne che comporterà la realizzazione di un nuovo semaforo con relativa corsia sul viale interno. Questi interventi comporteranno restringimenti e modifiche alla circolazione, oltre che su viale Berti Pichat anche su via Ranzani, dove si farà la manutenzione delle condotte idriche. Infine, viale Pietramellara sarà interessato da un intervento di E-Distribuzione e dalla realizzazione di una nuova dorsale di collegamento fra le cabine Battiferro (via Darwin) e Ranuzzino (viale Pietramellara), che comportano scavi lungo queste strade e anche in via Gagarin e via Bovi Campeggi.