Lavori in corso in città: i cantieri stradali in programma da lunedì 9 settembre

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 9 settembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

- Via Castiglione, fino al 10 settembre senso unico verso il centro città tra via Putti e piazza di Porta Castiglione per lavori utili a incrementare la sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda la protezione dei percorsi pedonali.

Gli interventi prevedono la realizzazione di una micro-rotatoria all'intersezione fra le vie Putti e Castiglione, finalizzata al rallentamento del traffico motorizzato, e un primo miglioramento della percorribilità pedonale nei pressi dell'incrocio stesso con eliminazione di alcune barriere architettoniche e la creazione di nuovi attraversamenti pedonali. La micro-rotatoria sarà ottenuta modificando esclusivamente la sola segnaletica stradale, con il disegno in vernice di un’isola centrale con la tecnica dello street-print. Viene inoltre colta l'occasione per eseguire dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale dell'intersezione tra via Castiglione e via Putti.

La segnaletica posizionata indica la deviazione per raggiungere l'Istituto Rizzoli secondo il percorso alternativo viale Panzacchi, via San Mamolo, via Codivilla e piazzale Bacchelli, durante tutto il periodo.

- Via della Dozza, restringimenti di carreggiata per la realizzazione di attraversamento pedonale rialzato e relative opere accessorie all'altezza delle scuole Dozza. Lavori fino al 13 settembre.

- Via di Corticella, sono in corso fino al 13 settembre lavori di fresatura e asfaltatura di alcuni tratti con restringimenti di carreggiata.

Lavori in fase di attivazione

- Via Tiarini sarà chiusa nel tratto compreso tra l'incrocio con via Matteotti e via Nicolò Dall'Arca, l'11 e il 12 settembre, per lavori di fresatura e rifacimento di tratti della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Modifiche alla viabilità anche sulle vie laterali comprese nel tratto.

- Via Santa Margherita sarà chiusa in corrispondenza del civico 9, da lunedì 9 a mercoledì 11 settembre dalle 9 alle 17, per lavori di posa di infrastrutture per la fibra ottica.

- Via Arienti sarà chiusa in corrispondenza del civico 6, da lunedì 9 a venerdì 13 settembre dalle 8.30 alle 18.30, per lavori di posa infrastrutture per la fibra ottica.

- Via Nazario Sauro chiusa in corrispondenza del civico 26, nei giorni 10 e 11 settembre dalle 9 alle 17 per lavori E-Distribuzione.

. Via Ferrarese, lavori di fresatura e rifacimento di tratti della pavimentazione stradale, il 9 e 10 settembre, con restringimento di carreggiata.

- Via Trebbo, per lavori di fresatura e rifacimento di tratti della pavimentazione stradale, avrà restringimenti di carreggiata mercoledì 11 settembre.

- Via Calori, per lavori di fresatura e rifacimento di tratti della pavimentazione stradale, avrà restringimenti di carreggiata sabato 7 settembre. I lavori proseguiranno sabato 14 settembre comportando la chiusura della semicarreggiata che va dai viali a via Graziano.