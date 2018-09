Cantieri in città: i lavori stradali da lunedì 10 settembre

Da lunedì 10 settembre, sarà attivato il nuovo impianto semaforico in viale Berti Pichat, in corrispondenza del passo carrabile di accesso all'area aziendale di Hera al civico 2/2. La realizzazione del nuovo semaforo, e del corsello a senso unico che consentirà ai veicoli provenienti dalla semicarreggiata interna dei viali di entrare in azienda, è stata proposta da Hera per rendere più sicuro l'accesso al varco carrabile.

Lavori in corso

Su via Emilia Levante sono in corso dal 6 settembre lavori di pronto intervento di Telecomitalia per riparare un guasto alla rete di telecomunicazione, con un restringimento di carreggiata all'incrocio con via Lombardia.

In via Mattei continuano fino al 18 novembre i lavori di riqualificazione di strade e marciapiedi.

In via Irnerio, prosegue fino al 31 ottobre la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Via Giuseppe Dozza è interessata dai lavori di risanamento conservativo del ponte sul torrente Savena con restringimento della carreggiata in corrispondenza del ponte che rendono necessaria istituzione del senso unico di circolazione dal Ponte Savena a via Cracovia che resterà in vigore fino al 14 settembre prossimo.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 1 febbraio 2019, da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.