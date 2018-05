Lavori in città: i cantieri stradali della settima dal 14 al 19 maggio

I lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 14 maggio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

- Proseguono fino al 20 maggio i lavori di indagine preparatoria allo scavo del parcheggio sotterraneo di largo Nigrisoli davanti all'Ospedale Maggiore.

- Prosegue anche il cantiere Italferr in via Paolo Bovi Campeggi, che interesserà tutto il tratto di fronte al civico 15 fino al passo carraio di RFI, per la demolizione di alcuni fabbricati, del muro di recinzione che delimita di lato la via e la realizzazione di nuovo passo carraio e di una rotonda. Il termine dei lavori è previsto per il 27 giugno e per tutta la durata sarà in vigore il divieto di sosta sul tratto di strada coinvolto.

- In via Casteldebole, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Felicina e via Brodolini (nel comune di Zola Predosa), e nel tratto compreso tra il civico 31 e lo scolo Rio Canalazzo dopo l’incrocio con via Dozza (sempre nel comune di Zola), è in corso lo scavo per la posa della nuova condotta idrica ed è istituito il senso unico di circolazione con transito alternato fino al 25 maggio.

- In via Irnerio, fino al 31 maggio sarà chiuso il corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57 per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

- In via Indipendenza saranno effettuati restringimenti della carreggiata in corrispondenza delle botole di accesso alla fognatura centrale con divieti di sosta su entrambi i lati per tratti di 30 metri in corrispondenza delle botole stesse, per garantire il doppio senso di circolazione, nel tratto tra via Volturno e Piazza VIII Agosto, per lavori di videoispezione e pulizia della fognatura previsti fino al 18 maggio.

- In viale Pietramellara, viale Antonio Silvani, viale Giovanni Vicini e viale Carlo Pepoli fino al primo giugno sono in corso i lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione tramite un cantiere mobile con chiusura della ciclabile e contemporanea chiusura della corsia più adiacente allo spartitraffico centrale, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di volta in volta interessato dai lavori.

- In viale Felsina e via Misa fino a fine giugno sono previsti interventi di sistemazione dei marciapiedi che comporteranno chiusure dei marciapiedi stessi con deviazioni dei percorsi pedonali, con divieti di sosta in corrispondenza dei cantieri per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.