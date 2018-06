Lavori in corso in città: i cantieri stradali della prossima settimana

Ecco i lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 11 giugno. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

- Prosegue il cantiere Italferr in via Paolo Bovi Campeggi, che interesserà tutto il tratto di fronte al civico 15 fino al passo carraio di RFI, per la demolizione di alcuni fabbricati, del muro di recinzione che delimita di lato la via e la realizzazione di nuovo passo carraio e di una rotonda. Il termine dei lavori è previsto per il 27 giugno e per tutta la durata sarà in vigore il divieto di sosta sul tratto di strada coinvolto.

- In via Irnerio, prorogata fino al 31 luglio la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

- In viale Pietramellara, viale Antonio Silvani, viale Giovanni Vicini e viale Carlo Pepoli fino al 6 luglio sono in corso i lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione tramite un cantiere mobile con chiusura della ciclabile e contemporanea chiusura della corsia più adiacente allo spartitraffico centrale, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di volta in volta interessato dai lavori.

- In viale Felsina e via Misa, fino a fine giugno sono previsti interventi di sistemazione dei marciapiedi che comporteranno chiusure dei marciapiedi stessi con deviazioni dei percorsi pedonali, con divieti di sosta in corrispondenza dei cantieri per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

- Via Giuseppe Dozza sarà interessata da lavori di intervento conservativo del ponte Savena fino al 18 agosto, con restringimento della carreggiata in corrispondenza del ponte e il mantenimento del doppio senso di circolazione.



Lavori in fase di attivazione

- Lunedì 11 giugno, via Luigi Pasteur sarà chiusa dalle 9 alle 15, nel tratto compreso tra via Magni e via Bufalini, per lavori edili con cestello aereo.

- Via Nazario Sauro sarà chiusa per lavori Telecom all'incrocio con via San Giorgio dalle 9 del 12 giugno, con deviazione del traffico su via Maggia.

- Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, sarà interessata, dall'11 giugno fino al 2 gennaio 2019, da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

- Su viale Lenin, per lavori di riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica di Enel sole, è previsto un cantiere mobile che si sposterà dalla rotonda Cesare Malossi fino all’incrocio con via Emilia Levante, dall'11 al 15 giugno dalle 9.30 alle 16.30, con chiusura della corsia di strada più vicina allo spartitraffico centrale per una lunghezza di circa 100 metri.

- Il 17 giugno, dalle 7 alle 18, al civico 26 di via Alessandrini e di fronte al civico 5/3 di via Capo di Lucca, sono previsti interventi di sostituzione di gruppi frigo posti sul coperto del fabbricato dell'Università di Bologna con conseguente chiusura della strada.

Asfaltatura di strade e marciapiedi

- Via San Donato sarà riasfaltata nel tratto compreso tra via del Lavoro e rotonda Sant’Egidio, lunedì 11 giugno, con restringimenti di carreggiata.

- Dall'11 al 13 giugno, via Ruggiero Ruggeri sarà a senso unico per l'asfaltatura dell'intera via.

- Su via Flora, per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e stradale nel tratto tra via Gobetti ed il civico 10, subirà restringimenti di carreggiata tra l'11 e il 15 giugno.

- Sempre dall'11 al 15 giugno, via Polese sarà chiusa per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale.

- Chiusa anche via Bellinzona, per la riasfaltatura del tratto tra via Valle di Preda ed il civico 44, dal 13 al 15 giugno.