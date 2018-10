Lavori in corso: cantieri stradali nella settimana da lunedì 8 ottobre

Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma la prossima settimana, da lunedì 8 ottobre. Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 8 ottobre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

In via Irnerio, prosegue fino al 31 ottobre la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 1 febbraio 2019, da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Su via de' Carracci, nel tratto da via Zanardi al civico 69, compreso il marciapiede su entrambi i lati, restringimenti di carreggiata e istituzione di senso unico con transito alternato, fino al 31 dicembre, per lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile e lavori di riqualificazione della sede stradale.

Viale Sandro Pertini è oggetto di restringimento di entrambe le carreggiate da tre a due corsie di marcia, nel tratto del ponte sul fiume Reno, per lavori di adeguamento e manutenzione del ponte, fino al 31 ottobre.

In via Zanardi prosegue fino al 31 ottobre il restringimento della carreggiata all'intersezione con via del pane per i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria.

Terminati i lavori di ripristino di una frana stradale su proprietà privata di fronte al civico 62 di via di Casaglia, sono ancora in corso lavori Hera per il rifacimento del tratto di acquedotto al termine dei quali riprenderanno le lavorazioni per il ripristino della pavimentazione in asfalto.

In via Brizio lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza con restringimento della carreggiata, divieti di sosta e divieto di transito (durante la fase di asfaltatura) fino al 9 novembre.

Su via della Salute sono in corso fino al 14 ottobre lavori di RTI per realizzare una nuova strada, con l'istituzione di un senso unico alternato all'altezza del Terminal Aviazione Generale di Bologna.

Via del Volto Santo continua ad essere chiusa al transito, mentre si inverte il senso di marcia di via Santa Margherita per il proseguimento dei lavori di monitoraggio e messa in sicurezza dell'edificio della Prefettura.

Via della Ghisiliera sarà chiusa nel tratto compreso tra via del Chiù e via della Secchia per lavori di scavo di Hera per rinnovo della rete idrica fino al 30 settembre.

In via Mattei continuano fino al 18 novembre i lavori di riqualificazione di strade e marciapiedi.

Resta chiusa fino a febbraio via Schiavonia per un cantiere di ristrutturazione edile all'incrocio con Nazario Sauro.

In via Cerodolo ancora in corso i lavori per il rifacimento di alcuni tratti della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, fino al 12 ottobre con restringimenti della carreggiata.

In piazza dei Tribunali lavori per il ripristino dei tratti ammalorati della pavimentazione in cubetti e lastre in granito con verifica della funzionalità della raccolta acque meteoriche, fino al 19 ottobre.

Lavori in fase di attivazione

Su via del Triumvirato sono previsti lavori di montaggio dei pannelli fotovoltaici sulla struttura sopraelevata del People mover. Dalle 22 del 14 ottobre alle 6 del 15, saranno chiuse la corsia in uscita dalla rotatoria di fronte all'ingresso dell'Aeroporto in direzione Calderara di Reno e la corsia che passa sotto la tangenziale tra la rotonda Faccioili e la rotonda all'ingresso del Marconi.

La corsia preferenziale di via Bottego sarà chiusa l'8 e 9 ottobre per lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di Enel sole.

In via Calabria sono previsti lavori di riqualificazione di strada e marciapiedi, con istituzione di divieti di sosta nel tratto interessato dai lavori, dall'11 ottobre al 31 dicembre.

Via de' Coltelli sarà chiusa dall'8 al 10 ottobre per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale.

Via Tambroni, per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi nel tratto tra via Guidicini e via Masi, sarà oggetto di restringimenti di carreggiata dall'8 al 12 ottobre.

Anche su via Masi, restringimenti di carreggiata dall'8 al 12 ottobre per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi nel tratto tra via Tambroni e via Mezzofanti.

Via Umbria e via Romagna saranno invece chiuse, dal 9 all'11 ottobre, per il rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via.

Via Abruzzo sarà chiusa dall'8 al 10 ottobre, sempre per il ripristino della pavimentazione stradale.

Su via Domokos, per il rifacimento a tratti dell’intera via, ci saranno restringimenti di carreggiata dal 10 al 12 ottobre.

Via Orfeo sarà chiusa l'11 e il 12 ottobre, per il rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto tra via Pascoli e via Borgolocchi.

Via Castiglione sarà chiusa sabato 13 ottobre nel tratto tra via Putti e via dei Sabbioni, per lavori di asfaltatura.

Via Parisio sarà chiusa all'altezza del sottopasso ferroviario per lavori di manutenzione.