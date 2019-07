Cantieri e strade chiuse, si parte con i lavori di riasfaltamento dei viali

Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 15 luglio. Parte dai viali il piano di riasfaltature estive. Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 15 luglio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.



Lavori in corso

Via Mattei ancora chiusa per per lavori di messa in sicurezza di un edificio di proprietà comunale al civico 114. Qui le modifiche alla viabilità.

Dal 10 luglio sono in corso i lavori per la nuova rotonda all'incrocio delle vie Zanardi, Bovi Campeggi e Tanari, con termine previsto per l'8 agosto. Qui le modifiche alla viabilità.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Via la Bastia è ancora chiusa al transito veicolare per lavori di realizzazione delle opere relative alla nuova costruzione della variante stradale Strada Provinciale 65.

Via San Vittore, all'altezza del civico 130 di via San Mamolo, è interessata da lavori di consolidamento e ripristino del muro di sostegno in corrispondenza del primo tornante, con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere dal civico 1 al civico 3/2, con termine previsto 31 dicembre.

Via Gandino sarà chiusa in corrispondenza del civico 15, fino al 9 agosto. La chiusura si rende necessaria per i lavori di ripristino del tombinamento del Canale Savena che attraversa la via in quel punto. L'intervento richiede lo scavo completo della carreggiata stradale per rifare il solaio di copertura del canale, che risale alla metà del secolo scorso.

Via di Saliceto sarà chiusa al traffico tra via Primaticcio e il civico 72, in corrispondenza del ponte ferroviario, fino al 24 luglio per la realizzazione di nuovo marciapiede.

Viale Felsina, lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a tratti tra via Etruria e viale Lenin fino al 16 luglio.

Via Bartolini è interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sull'intera via, fino al 16 luglio.

Via San Giacomo è interessata dal rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, a tratti sull'intera via, fino al 15 luglio.

Largo Respighi è interessata da lavori di rimessa in quota dei masselli e sigillatura della pavimentazione litica nel tratto tra via Zamboni e via de' Castagnoli, fino al 16 luglio.



Lavori in fase di attivazione

Via Nosadella sarà chiusa da via del Fossato a via Saragozza, per lavori Hera di un nuovo allaccio dell'acqua, dal 16 al 17 luglio (in caso di maltempo anche il giorno 18 luglio) dalle 9,30 alle 16,30.

Viale Pepoli, per lavori di riasfaltatura dei tratti ammalorati, avrà restringimenti di carreggiata il 15 e 16 luglio.

Via Sandro Pertini, per lavori di riallineamento dei new jersey in cemento dello spartitraffico, sarà interessata da restringimenti di carreggiata dal 15 luglio al 2 agosto.

Viale Aldini subirà restringimenti di carreggiata per lavori di riasfaltatura dei tratti ammalorati dal 16 al 18 luglio.

Via del Terrapieno, per il rifacimento della pavimentazione stradale a tratti tra la rotonda Rodati e via Mondo, avrà restirngimenti di carreggiata dal 16 al 18 luglio.

Via Mengoli, per l'esecuzione di rappezzi in sede stradale avrà restringimenti di carreggiata il 16 luglio.

Via Venturoli invece, oltre a restringimenti di carreggiata, sarà chiusa nel tratto tra via Mengoli e via Azzurra per l'esecuzione di rappezzi in sede stradale il 16 luglio.

Via Libia avrà restringimenti di carreggiata per l'esecuzione di un rappezzo il 16 luglio

Via de' Castagnoli per lavori di sigillatura della pavimentazione litica, avrà restringimenti di carreggiata dal 16 al 19 luglio.

Via Audinot sarà soggetta a restringimenti di carreggiata per piccoli rappezzi il 17 luglio

Via di Corticella, per il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione stradale, il 18 e 19 luglio subirà restringimenti di carreggiata.

Via del Selciatore, dal 18 al 19 luglio sarà soggetta a lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a tratti sull'intera via, ocn restringimenti di carreggiata.

Viale Carducci, per la riasfaltatura dei tratti ammalorati, avrà restringimenti di carreggiata il 18 e 19 luglio.

Viale Berti Pichat, per la riasfaltatura dei tratti ammalorati, avrà restringimenti di carreggiata il 19 e 20 luglio.