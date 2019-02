Lavori in corso in città: i cantieri stradali che aprono da lunedì 18 febbraio

Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 18 febbraio. In via Frassinago cominciano i lavori propedeutici alla realizzazione della pista ciclabile. Aumentano i posti auto e moto in Piazza di Porta Saragozza e via Foscolo

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 18 febbraio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.



Lavori in corso

In via Irnerio, prosegue fino a fine maggio la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre 2019, da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Via la Bastia sarà chiusa al transito veicolare per lavori di realizzazione delle opere relative alla nuova costruzione della variante stradale Strada Provinciale 65, fino a fine maggio.

Chiusa fino al 28 febbraio via Canonica all'incrocio con via Zamboni per il cantiere di ristrutturazione della chiesa di San Donato.

Lavori in fase di attivazione

In via Frassinago martedì 19 febbraio cominceranno i lavori propedeutici alla realizzazione della pista ciclabile: saranno rimossi i fittoni sul marciapiede lato civici pari e, per garantire la sicurezza, sarà vietata la sosta sul lato opposto fino al civico 9. In Via Ugo Foscolo e Piazza di Porta Saragozza, da lunedì 18 febbraio, saranno allestiti 8 posti auto in più e circa 30 posti moto sul solaio del parcheggio interrato di via Ugo Foscolo.

In via Rizzoli restringimento della carreggiata stradale in prossimità del civico 20 da lunedì 18 febbraio, dalle 8.30 alle 16.30, per lavori di completamento della banchina di fermata bus del servizio TPGV – Crealis. Il termine dei lavori è previsto il 2 marzo.

Via Paradiso sarà chiusa per lavori edili all'intersezione con via San Felice tra il 19 febbraio e il 04 marzo dal lunedì al sabato tra le 10 e le 16.

Dal 19 al 21 febbraio in via Donato Creti, all’altezza del civico 30/b, restringimento della carreggiata per lavori Telcomitalia.

Domenica 24 febbraio in piazza Rossini sarà in vigore il divieto di sosta dalle 7 alle 19 per l'installazione di gruppi frigo sul coperto del fabbricato del civico 20 di via Zamboni.

In via Protti e via De Nicola è previsto il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, fino al 15 marzo.