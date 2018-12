Lavori in corso: i principali cantieri stradali da lunedì 17 dicembre

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 17 dicembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.



Lavori in corso

In via Irnerio, prosegue fino al 31 dicembre la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino all’1 febbraio 2019, da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Su via de' Carracci, nel tratto da via Zanardi al civico 69, compreso il marciapiede su entrambi i lati, restringimenti di carreggiata e istituzione di senso unico con transito alternato, fino al 31 dicembre, per lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile e lavori di riqualificazione della sede stradale.

Via Volto Santo continua ad essere chiusa al transito, mentre si inverte il senso di marcia di via Santa Margherita per il proseguimento dei lavori di monitoraggio e messa in sicurezza dell'edificio della Prefettura, fino al 31 dicembre.

Resta chiusa fino a febbraio via Schiavonia per un cantiere di ristrutturazione edile all'incrocio con Nazario Sauro.

In via Calabria proseguono i lavori di riqualificazione di strada e marciapiedi, con istituzione di divieti di sosta nel tratto interessato dai lavori, fino al 31 dicembre.

Via Poliziano è ancora interessata dal rifacimento della fognatura per la raccolta delle acque meteoriche, nel tratto tra via di Corticella ed il civico 6, fino al 21 dicembre.

Lavori in fase di attivazione

Via la Bastia sarà chiusa al transito veicolare per lavori di realizzazione delle opere relative alla nuova costruzione della variante stradale Strada Provinciale 65, dal 17 dicembre con termine previsto per il 31 marzo 2019.

Via Pelagio Palagi sarà riasfaltata all'incrocio con via Pizzardi, con restringimenti di carreggiata, il 19 e il 20 dicembre.