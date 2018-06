E' morto il capriolo investito di viale De Gasperi

E' morto il capriolo investito da un'auto in viale Alcide De Gasperi la notte tra sabato e domenica scorsa. Aveva circa due anni ed era stato soccorso dagli agenti di una volante.

L’investitore aveva chiamato il 113 circa ed era tornato indietro. L'animale era stato affidato al Centro Tutela Fauna Selvatica di Monte Adone di Sasso Marconi.

L'animale aveva attraversato all'improvviso e l'automobilista non era riuscito ad evitarlo anche perché il viale non è segnalato come zona di attraversamento animali.