Malori per eccesso di cibo e alcool, 25 interventi del 118 nella notte di festa di Capodanno

Sono da intossicazione da abuso etilico i maggiori interventi che il 118 ha dovuto affrontare nella notte di Capodanno 2019. In base ai dati forniti da Ausl nella notte di San Silvestro in tutto sono state soccorse 25 persone di cui 19 per problemi legati all'assunzione eccessiva di alcool durante i festeggiamenti. Due soli i traumi derivanti dai festeggiamenti, di cui uno è il 19enne ferito intorno a mezzanotte da un petardo.

Nel conto dei sanitari dei pronto soccorsi in città anche 3 casi di malori dovuti a congestioni alimentari. Nella notte bolognese sono stati due i presidi fissi con medico del 118 nelle zone 'calde' della città ovvero Piazza Maggiore e l'area Parco Nord, dove era in programma una no-stop di musica techno.