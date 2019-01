Capodanno a Bologna, il bilancio ufficiale: 25mila persone per le feste in centro

Più di 25.000 persone, compresi i diecimila di Piazza Maggiore, hanno aspettato nel cuore della città l’arrivo del 2019 partecipando a una grande festa collettiva e ballando insieme con la musica selezionata da un gruppo di storici DJ bolognesi. Allo scoccare della mezzanotte, il nuovo anno è stato celebrato con le note de “L’anno che verrà” di Lucio Dalla e con il tradizionale rogo del Vecchione.

“E’ stata una grande festa popolare – dice l’assessore comunale alla cultura e alla promozione della città, Matteo Lepore - al di sopra delle nostre aspettative, per l’anno che verrà questa è la strada da seguire. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di tutto il programma e della serata di ieri in Piazza Maggiore: gli uffici comunali, le forze dell'ordine, la Polizia Locale, il personale sanitario e di pronto soccorso, gli organizzatori, tutti abbiamo lavorato insieme e in modo efficace. Soprattutto ringrazio la nostra città e le cittadine e i cittadini che hanno partecipato alla nostra festa”.