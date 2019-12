Capodanno in Piazza, ecco il "Vecchione": 8 metri di buoni propositi

Un anziano rinchiuso in una fortezza di quasi otto metri realizzata con centinaia di cassetti di legno. E' il "Vecchione" che brucerà la notte di San Silvestro in Piazza Maggiore. I cittadini potranno partecipare all'assemblaggio, con i propri cassetti, infatti le istruzioni verranno distribuite il pomeriggio del 31 dicembre sui tavoli di lavoro allestiti in piazza Maggiore, ma i modelli da "costruire" sono gia' reperibili nelle biblioteche comunali per chi vuole arrivare a Capodanno col cassettino bell'è pronto.

All'interno del cassetto, che brucerà, si potrà scrivere cosa ci si vuole lasciare alle spalle del 2019, mentre sulle piastrine di metallo, che resisteranno al fuoco, i buoni propositi e i desideri per il 2020: " Il messaggio che viene trasmesso non è il messaggio del Comune, ma della comunità tutta", ha detto l'assessore alla cultura Matteo Lepore.