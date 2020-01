Capodanno in discoteca, ragazza in coma etilico trasportata al Sant'Orsola

Durante la notte di San Silvestro una 18enne è stata portata all'Ospedale Sant'Orsola per gli effetti dell'alcol. La ragazza stava festeggiando il Capodanno in una discoteca di Ozzano dell'Emilia quando ha vuto il malore ed è stata soccorsa intorno alle 4.40 del mattino. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi ed è stata dimessa.

La notte passata, caratterizzata dai festeggiamenti in piazze e locali, ha fatto registrare a Bologna tanti interventi dei Vigili del Fuoco per una quarantina di cassonetti della spazzatura mandati alle fiamme.