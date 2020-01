Bologna saluta il 2020, Vecchione, festa in Piazza Maggiore e 46 cassonetti incendiati

Capodanno in Piazza Maggiore e rogo del Vecchione, come da tradizione anche quest'anno Bologna ha salutato il 2019 e accolto il nuovo anno nel suo scenario migliore, la sua bella piazza. Il Crescentone si è riempito di gente, musica e luci e la festa è decisamente ben riuscita, come conferma anche la Polizia, che non segnala interventi particolari.

Nota dolente della notte di San Silvestro, i 46 interventi dei Vigili del Fuoco per altrettanti cassonetti a fuoco. Le segnalazioni sono cominciate intorno alle 22.30 e sono andate avanti fino alle 5.30 del mattino e fortunatamente nono si registrano feriti e danni gravi.

Fiamme in via Oslavia: bravate di Capodanno - VIDEO

Il Vecchione del 2019 era un vecchio che guarda al futuro e che attende la liberazione dalle chiusure del passato. Sa che le potenzialità del futuro si dischiudono solo quando si smette di arroccarsi e questo succederà quando bruceranno i mattoni della fortezza che lo circonda. Questi mattoni, rappresentati da centinaia di cassetti, sono stati costruiti dai bolognesi vecchi e nuovi e riempiti di manufatti artistici che rappresentano ciò di cui ci si vuole liberare nel nuovo anno, nel futuro. Nei cassetti sono state fatte bruciare le cose che ci siamo voluti buttare alle spalle dell'anno vecchio, ma resiste, inciso su placche di metallo, quello che vogliamo salvare, ciò di cui vogliamo prenderci cura nell'anno nuovo. Un bel messaggio no?

E a proposito di futuro: avete già dato una sbirciatina all'Oroscopo 2020 segno per segno? L'astrologo Massimiliano Gaetano ha studiato le stelle per noi e non solo: ha fatto le previsioni astrali anche per la nostra città. Sì perchè anche le città hanno segno e ascendente!

E oggi c'è subito un grande appuntamento: c'è la Marcia della Pace, che ha come protagonisti il Cardinale Matteo Zuppi, Yassine Lafram e Daniele De Paz, rappresentanti della comunità cattolica, islamica ed ebraica, oltre al sindaco Virginio Merola. A sostegno della quinta edizione, nel tema “INSIEME. Città aperte e solidali”, anche il mondo della musica, con Luca Carboni, e del giornalismo con Vincenzo Branà e l'intervento di Cecilia Strada.

E il Capodanno nei dintorni?

Ecco Imola e la sua belissima Rocca Sforzesca:

Ecco San Silvestro a Budrio:

Casalecchio di Reno:

Il 26 gennaio 2020 l'Emilia-Romagna va al voto: siamo già in piena campagna elettorale e da domani il clima si scalderà ancora fino alla data delle elezioni regionali. Qui la GUIDA ALLE URNE

L'anno che si apre ci porterà un'importante novità che cambierà tempi e modalità per raggiungere l'Aeroporto Marconi. Sono state infatti completate le risposte alle prescrizioni sull’agibilità e nominata la commissione d’esame per l’abilitazione degli operatori, così il "People Mover", il sistema di trasporto su monorotaia che collegherà in 7 minuti l’aeroporto alla stazione centrale FS, è quasi pronto a partire. Fra le ultime notizie sul tema, la definizione del prezzo del biglietto: la tariffa ordinaria a data aperta sarà di 8,70 euro, l’andata e ritorno costerà 16 euro, famiglie e gruppi pagheranno meno e ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti on-line o direttamente ai tornelli “intelligenti” con carta di credito o con smartphone.



