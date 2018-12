Casa-vacanze in affitto per Capodanno, ma è una truffa: denunciato bolognese

Così come accade con il periodo estivo, fioccano anche intorno a Natale le truffe per le case-vacanze nel periodo di Capodanno. Vittime della truffa online una comitiva di Fabriano, un gruppo di amici che avevano cercato di bloccare una casa per la fine dell'anno nel centralissimo Viale Ceccarini di Riccione.

Dopo lunghe trattative online e per via telefonica, con una voce femminile all'altro capo del telefono, ai giovani viene proposto un acconto di 300 euro per 'bloccare' l'immobile, un appartamento con tanto di tv maxischermo e idromassaggio, in piena zona divertimenti pronta per l'ultimo dell'anno.

Versti i soldi via bonifico, i ragazzi si sono presentati sul posto per visionare l'appartamento, una visita concordata con la voce feminile al telefono. All'inidrizzo pattuito però, si sono presentati solo i truffati, diversi gruppi di ragazzi dalle Marche, dal Veneto e dalla stessa Romagna. Dela donna e dell'appartamento, nessuna traccia.

Dopo la denuncia la Polizia di Rimini è risalita al presunto autore della truffa, un 30enne bolognese, e lo ha denunciato. Ignota l'identità invece della voce femminile.