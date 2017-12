Festa di Capodanno in zona "U", è polemica sul Winter Village

Una festa di Capodanno al Winter Village, in piena zona universitaria a Bologna, con tanto di doppia postazione dj e musica dalle 23 alle 3, ha mandato su tutte le furie il consigliere di centrodestra del Quartiere Santo Stefano, Loris Folegatti.

Folegatti ha scritto una aperta all'assessore all'economia Matteo Lepore dicendo ironicamente che "evidentemente non era al corrente di quanto si stava organizzando intorno a piazza Verdi, altrimenti non si spiega il messaggio vocale inviato ai residenti che chiedevano rassicurazioni in merito, in cui confermava l'impegno e la garanzia che in piazza Verdi nulla sarebbe cambiato".

Infatti, scrive Folegatti nel documento mandato anche ai giornalisti "Il 10 dicembre Lepore diceva: Nessun evento in piazza Verdi o altro, semplicemente il Village sara' aperto, come altri pubblici esercizi durante il capodanno, ma non c'e' niente di differente dalla sua normale attività".

In realta', attacca il consigliere di Quartiere, "visto il programma annunciato per la festa di Capodanno mi sembra ridicolo parlare di una 'normale attivita' del Village', e infatti l'assessore non e' entrato nei dettagli con i residenti, ben sapendo che avrebbe provocato un coro di proteste e una presa di posizione che probabilmente avrebbe messo in dubbio l'attuazione di questa infelice iniziativa".

"IPOCRISIA O MALAFEDE?". Per questo Folegatti parla senza mezzi termini di "ipocrisia o malafede" da parte di Lepore, e conclude ricordando che "si e' detto e scritto che il Capodanno in piazza Maggiore non si poteva fare per ragioni di ordine pubblico, ma evidentemente la zona universitaria non merita le stesse precauzioni, visto che iniziative di questo genere renderanno piazza Verdi e dintorni incontrollabile, alla faccia dell'ordine pubblico".

