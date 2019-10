FOTONOTIZIA | Capriolo incastrato nel cancello, salvato dai vigili del fuoco

Singolare intervento questa mattina per i vigili del fuoco. In località Croara di San Lazzaro un giovane ungulato, probabilmente un capriolo, è rimasto incastrato ma non ferito tra le sbarre di un cancello, nel tentativo di attraversarlo. I soccorritori sono arrivati e hanno allargato le inferriate utilizzando un apposito strumento idraulico, consentendo all'animale di allontanarsi subito dopo.