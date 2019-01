Il Capodanno del centro fauna di Monte Adone: capriolo ferito torna libero | VIDEO

"Un capriolo che abbiamo recuperato ferito, dopo un mese di cure qui al Centro, è tornato in natura… E vogliamo condividere con tutti voi questo momento speciale!

L’anno che è passato ci ha messi a dura prova, è stato davvero molto intenso; qualcuno ce l’ha fatta ed è tornato alla propria vita libera, qualcuno è arrivato per restare e qualcuno ci ha purtroppo lasciati.

Si apre però un anno nuovo, carico di aspettative, nuove speranze e nuove sfide e noi non possiamo che accettare e fare come sempre il massimo per restituire a tutti gli animali il rispetto e la dignità dovuti.

Se riusciamo a portare avanti il nostro operato ogni giorno è grazie agli splendidi volontari che scelgono di condividere con noi un pezzetto del loro cammino e alle tante persone che abbiamo incontrato e che in diversi modi ci sostengono".

