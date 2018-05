Capriolo prigioniero di una pozza fangosa: salvato e rimesso in libertà

Un capriolo portato in salvo dai Vigili del Fuoco. E' una storia dal lieto fine, una di quelle che si vorrebbero leggere ogni mattina sfogliando i giornali. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, quando intorno alle 9.30 i vigili del fuoco di Bologna hanno ricevuto una chiamata di soccorso per un capriolo che era rimasto prigioniero in una grossa pozza fangosa, in una cava in via Pila a Sasso Marconi,nella zona industriale.

"Il capriolo aveva le zampe completamente e pericolosamente immerse nel fango"

L’allarme ha attivato la squadra del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco “Dante Zini” che si è recata sul posto immediatamente: l’animale, con le zampe completamente nel fango, è stato tratto in salvo dai vigili che lo hanno poi lavato e rimesso in libertà.