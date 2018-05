Capriolo resta incastrato, salvato in via Agucchi

Sono stati i vigili del fuoco a salvare un giovane capriolo, rimasto incastrato nella rete di un campo sportivo. Questa mattina una squadra dei caschi rossi è intervenuta in seguito a una segnalazione nel centro sportivo Pontelungo, in via Agucchi.

L'animale si era impigliato nella rete verde di un campo sportivo da calcio e non riusciva più a liberarsi. Dopo qualche minuti, calmato il capriolo, i pompieri sono riusciti a prenderlo, liberandogli il collo e e le zampe.

Il giovane animale sta bene, e tranne il piccolo incidente di percorso non ha riportato ferite.