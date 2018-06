Car sharing, i dubbi di Bosco (Lega): 'Di nuovo a Tper, speriamo ora funzioni'

Il nuovo car-sharing gestito da Tper non convince la Lega. E' il consigliere comunale Umberto Bosco a esprimere perplessità sul progetto 'Corrente', il rinnovato servizio di auto condivisa -elettrica- presentato solo ieri nel cortile di Palazzo D'Accursio.

Motivo del contendere proprio la sua gestione, affidata a Tper, che Bosco attacca: "Quando ho visto che dietro 'Corrente' c'è Tper, che già gestisce un servizio di car sharing a dir poco deludente e che sopravvive solo grazie agli ingenti contributi comunali e regionali, tutto si è chiarito. È giusto che i cittadini -continua il consigliere leghista in una nota- sappiano alcune cose: la prima è che Corrente, a differenza di Enjoy (un altro servizio di car sharing, ndr), non pagherà alcun canone al Comune, la seconda è che molto probabilmente il vecchio e inutilizzato servizio di car sharing, quello che ci costa un occhio e usano in pochissimi, continuerà a costarci un occhio e sarà ancora meno utilizzato". Sulla questione Bosco ha anunciato di aver depositato una domanda per il Question time.