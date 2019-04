Car sharing Enjoy, nuovi parcheggi in zona ospedale Bellaria

Dal 9 aprile, nella zona dell’Ospedale Bellaria, quattro nuovi parcheggi riservati alle auto Enjoy, le Fiat 500 "rosse" in car sharing.

Dove sono situati i parcheggi

In Via Altura, in prossimità del complesso ospedaliero. La strada è ad accesso privato, ma con Enjoy si può transitare per raggiungere gli stalli, riconoscibili grazie alla segnaletica dedicata al car sharing

Sarà possibile parcheggiare la tua Enjoy anche nel parcheggio del parco pubblico adiacente al Circolo Arci di San Lazzaro (San Lazzaro 1) e nel parcheggio pubblico di Via Libro del Paradiso (San Lazzaro 2). Quest’ultimo è distante poco meno di 200 metri dall’Ospedale Bellaria ed è raggiungibile anche attraverso una pista pedonabile segnalata.

Gallery