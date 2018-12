Truffa informatica ad Anzola: 'intercetta' il bonifico e incassa il denaro

I Carabinieri della Stazione di Anzola hanno denunciato un 29enne torinese per truffa informatica e par aver messo a segno un ingegnoso metodo di furto di dati allo scopo di intascare denaro.

Un'azienda di Anzola che aveva acquistato il materie prime, aveva pagato regolarmente una fattura ricevuta via e-mail, ma il saldo di 5mila euro non era mai arrivato al fornitore, così, prove alla mano, hanno sporto denuncia in caserma.

Le indagini e gli accertamenti bancari hanno permesso di appurare che la e-mail era stata "intercettata" dal torinese, non nuovo ai raggiri, che aveva sostituito l'Iban del fornitore con il suo, incassando così il denaro.