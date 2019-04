Ricercati in Austria, catturati a Imola due italiani

Sono stati arrestati dai Carabinieri a Imola un L.C., teramano di 45 anni, e G.C., bolognese di 40 destinatari di un mandato di cattura europea emesso il 27 marzo scorso.

I due sono accusati dall'autorità austriaca di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e associazione finalizzata all'immigrazione clandestina, reati commessi in Austria.

Sempre i Carabinieri hanno arrestato un cittadino rumeno di 35 anni che dovrà scontare sei anni di carcere per i reati commessi a Bologna nel 2013 e nel 2015 di rapina aggravata in concorso, furto aggravato, furto in abitazione e lesioni, mentre un cittadino tunisino è stato trasferito alla Donna, dove dovrà scontare 3 anni e 2 mesi per una rapina commessa a Bologna il 22 marzo del 2014.