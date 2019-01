In bici con una Beretta 7.65: 29enne finisce in carcere

Fermato a Crespellano dalla Polizia Municipale a fine dicembre per un controllo mentre era in sella a una bici, un 29enne bolognese è aveva in tasca una pistola Beretta 7.65 con caricatore inserito e 5 cartucce.

A seguito del sequestro dell'arma e delle indagini svolte dai Carabinieri di Borgo Panigale, dove risiede, su disposizione della Procura il giovane è stato arrestato ieri per detenzione e porto abusivo di armi. La pistola è risultata rubata a gennaio del 2017 da un'abitazione di castel San Pietro, dove padrone di casa la deteneva regolarmente. Il 29enne ha precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia e per rapina. Ora è in carcere in attesa della convalida dell'arresto.