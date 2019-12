VIDEO| I Carabinieri in visita ai piccoli pazienti del Bellaria: ecco come si rilevano le impronte digitali

Anche quest’anno, una delegazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna hanno visitato il Reparto di Pediatria dell’Istituto delle Scienze Neurologiche dell'ospedale Bellaria, dove sono ricoverati numerosi bambini. In collaborazione con “Bimbo Tu” o.n.l.u.s. – Associazione per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori solidi e “UniSalute”, la Compagnia del Gruppo Unipol specializzata in assistenza sanitaria, la delegazione dell'Arma ha giocato con i bambini ricoverati svelando i trucchi del mestiere come, ad esempio, rilevare le impronte digitali. A ciascun bambino è stato consegnato il diploma di “Capitano coraggioso” e i giocattoli offerti da “UniSalute”.