Picchia la moglie davanti al figlio minorenne: i vicini vedono tutto dalla finestra

E' stato arrestato e sottoposto ai domiciliari un uomo italiano, accusato di aver picchiato la moglie. E’ accaduto ieri notte, nel bolognese, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che dalla finestra di un’abitazione provenivano dei rumori riconducibili a una violenta lite familiare.

Ad apire la porta ai Carabinieri, una donna con ferite "importanti" che ha riferito di essere stata presa a pugni dal marito, in presenza di un figlio minorenne, durante una discussione. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale, ne avrà per 30 giorni.

Il marito, che nel frattempo si era dato alla fuga, è stato rintracciato nelle vicinanze. Inizialmente tradotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, l’uomo che ha precedenti di polizia per armi, droga ed estorsione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con il divieto di avvicinarsi alla vittima.