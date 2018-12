Decine di dosi di cocaina in auto: arresti e denunce nella 'Bassa'

Tre denunce e un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti effettuate dai Carabinieri durante i controlli stradali predisposti durante il week end appena trascorso.

Questa notte, sono scattate le manette per un cittadino marocchino residente a Cento: è stato fermato dai militari a Castello D'Argile, in tasca aveva 700 euro mentre nella sua auto, sotto il sedile, sono state trovate 26 dosi di cocaina. Ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma di San Giovanni in Persiceto e verrà processato per direttissima.

Ieri, a Crevalcore, i Carabinieri hanno fermato una VolksWagen Golf con tre cittadini marocchini di 30, 33 e 20 anni a bordo: durante la perquisizione sono stati rinvenuti 10 grammi di cocaina e 5 di marijuana. Per il "trio" una denuncia per spaccio e la segnalazione come da articolo 75 del codice penale ( consumatore di stupefacenti).