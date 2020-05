E' fase due anche per i pusher: fioccano gli arresti per droga

E' di sette arresti, cittadini italiani e stranieri tra i 19 e i 31 anni, il saldo degli ultimi giorni per le attività doi contrasto allo spaccio. In particolare due di queste, due ragazzi di 19 anni, sono stati sorpresi davanti alla Scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria “Beata Vergine di Lourdes”, mentre si aggiravano con fare sospetto. Durante gli arresti sono stati sequestrati anche materiali attinenti alla pesatura e al confezionamento delle sostanze stupefacenti sequestrate, in particolare cocaina, hashish, marijuana del peso complessivo di oltre 700 grammi. I giovanissimi ora sono ai domiciliari.

Infine, ieri alle 11:30 circa, la polizia ha arrestato un 47enne cittadino italiano dentro il parco San Donnino al termine di un inseguimento a piedi. In una cantina in uso al soggetto sono stati trovati materiali elettronici (smartphone, cellulari, orologi) di dubbia provenienza. Addosso l'umo aveva anche diversi tipi si sostanze oltre a 230 euro in contanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.