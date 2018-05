Via Pasubio: in casa etti di anfetamine e cocaina, arrestato studente

Uno studente universitario di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E’ successo ieri notte in via Pasubio, quando il giovane, alla guida di una Peugeot 208, è stato sottoposto a un controllo da una pattuglia.

Durante la verifica dei documenti, notando un atteggiamento piuttosto nervoso, i militari hanno deciso di sottoporlo a una perquisizione, durante la quale hanno rinvenuto una modica quantità di marijuana nascosta in una scatoletta metallica e 400 euro in contanti. La perquisizione è proseguita nel suo appartamento nei pressi di Porta San Felice. Sono stati recuperati 300 grammi di droga tra cocaina, anfetamine in cristalli e marijuana nonché una bilancina di precisione e del materiale. Le analisi chimiche hanno confermato un’altissima percentuale di purezza delle sostanze sequestrate e pertanto su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato tradotto in carcere.