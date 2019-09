Carabinieri in servizio anti-droga: in arresto due noti pusher

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato due uomini con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Un 25enne gambiano ieri, durante un controllo del territorio tra via Irnerio e via dell’Indipendenza, transitando nelle vicinanze del Parco della Montagnola, hanno chiesto allo straniero di esibire un documento di riconoscimento, il quale però si è improvvisamente allontanato e ha iniziato a correre tra la gente in direzione di via dei Mille. Rincorso da un militare e bloccato dopo pochi metri, è riuscito a divincolarsi sferrando un pugno e una ginocchiata al Carabiniere che però è riuscito ad ammanettarlo. E' stato trovato in possesso di una quarantina di grammi tra marijuana e cocaina e 200 euro in contanti. Il 25enne , gravato da precedenti di polizia per falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto prevista per la mattina odierna. Il Carabiniere ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove è stato medicato e giudicato guaribile in cinque giorni.

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne ivoriano, residente a Bologna. Questa volta, l’uomo, volto noto tra i pusher bolognesi e già sottoposto agli arresti domiciliari per motivi di droga, è finito in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che era stata recentemente allertata dai Carabinieri della Stazione Bologna Navile. I militari, infatti, avevano esplicitamente richiesto l’aggravamento della misura cautelare, proprio per impedire al 31enne di tornare a spacciare nel quartiere, considerato che la sua fonte di reddito proviene dal mercato della droga.