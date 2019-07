Bassa bolognese: tenta di sfondare la porta di casa della nonna, arrestato 18enne

Dopo alcune denunce, è stato arrestato a soli 18 anni. Ieri, nel tentativo di ottenere del denaro, ha tentato di sfondare la porta di casa della nonna, così l'anziana spaventata ha chiamato i Carabinieri.

I militari lo hanno trovato in cortile, ma non è stato facile riportare alla calma il ragazzo, definito "corpulento", con una storia difficile e con precedenti per reati di droga. Non è nuovo a questo tipo di atteggiamenti. Era stato già denunciato il 22 luglio per un episodio simile, quando si era introdotto nella camera da letto della nonna e aveva portato via 80 euro.