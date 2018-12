Controlli stradali in Appennino: due nei guai per spaccio di droga

300 persone e 200 veicoli controllati. Questi i numeri dell'attività dei Carabinieri della compagnia di Vergato nella zona dell'alta e media valle del Reno nella giornata di ieri.

Un 43enne è stato arrestato e verrà processato per direttissima per spaccio: dopo essere stato controllato, i militari hanno proseguito con la perquisizione domiciliare a Monzuno e non si sono sbagliati. Sono stati rinvenuti 6 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Un cittadino marocchino di 38 anni è stato sorpreso in un bar di Vergato mentre vendeva una dose di hashish a un connazionale di 23 anni. Nella sua auto è stato anche rinvenuto un machete. E' stato denunciato per spaccio e porto abusivo di armi.