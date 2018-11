Centro, controlli Carabinieri-Esercito: cinque denunciati

Cinque persone sono state denunciate nel corso di un servizio del territorio nella zona di via Irnerio e viale Masini, messo in atto ieri dai Carabinieri, in collaborazione con i militari del CIO - Compagnia di Intervento Operativo, con funzione di supporto all'Arma territoriale.

I denunciati, tutti romeni, tra i 23 e i 45 anni, erano gravati da foglio di via obbligatorio e quattro di loro erano anche "daspati".