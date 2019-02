Imola: "razzo per barche" danneggia un'auto, indagano i Carabinieri

Il termine tecnico è "razzo di segnalazione a paracadute per barche" ed è stato sparato ieri pomeriggio a Imola, in via Celletta.

Il razzo è caduto all'interno del parcheggio dell'azienda Eurek Eletronica e ha danneggiato i la fiammata ha danneggiato il parabrezza dell'auto di un dipendente, un 46enne.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Imola che hanno avviato le indagini per risalire all'autore del gesto.

I razzi a paracadute possono alzarsi fino a 300 metri, poi ridiscendono rallentati da un paracadute