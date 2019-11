"Scherzi e vessazioni contro avvocato": indagati due carabinieri

Scherzi telefonici e al citofono di notte, e altre vessazioni, come l'iscrizione a sua insaputa a una agenzia matrimoniale. Per questo sono indagati due carabinieri di Bologna, dopo una denuncia sporta contro ignoti da parte di un avvocato per stalking. Il caso è stato riportato da Il Corriere di Bologna e delle indagini si stanno occupando gli stessi militari, coordinati dal pm Dambruoso e dal Capo Amato.

In base ai primi riscontri sembra che a fare le telefonate oggetto delle accuse siano stati proprio due membri dell'Arma. Oltre all'accusa di atti persecutori, tiene banco quella di depistaggio, poiché l'avvocato vittima avrebbe inoltrato la denuncia proprio a uno degli accusati, legato a lui da un rapporto di conoscenza. Sempre secondo i primi accertamenti della Procura uno dei due indagati avrebbero evitato di indagare su loro stessi, sviando le indagini. Il caso ora approda davanti al Gip: la decisione è attesa per mercoledì.