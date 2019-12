FOTONOTIZIA| Sicurezza, l'Arma mette in campo i Carabinieri motociclisti

Velocità d'intervento, ma anche deterrente. Nel centro città affollato da cittadini e turisti arrivano i Carabinieri motociclisti: un servizio disposto dal Comando Provinciale che integra quello delle pattuglie, dalle 8 alle 20.

A rafforzare quindi il dispositivo ordinario arrivano anche API - Aliquote di primo intervento - e SOS - Squadre di supporto operativo: le prime, in forze al nucleo radiomobile, perlopiu in città, le seconde anche in provincia.