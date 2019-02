Farmaci anestetici nel centro estetico: blitz dei NAS

Una 50enne italiana, titolare di un centro estetico alla periferia di Bologna, è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica. Nel corso dei controlli da parte dei NAS, la sezione dei Carabinieri per la Tutela della Salute, è stato rilevato che il centro praticava delle vere e proprie prestazioni sanitarie e venivano somministrati farmaci di ad azione curativa anestetica.

I controlli dei NAS vengono effettuati regolarmente sia nei centri medici che nei centri estetici: vengono esaminati sia le apparecchiature che i prodotti utulizzati.

Sotto sequestro

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro di confezioni medicinali, di una scatola contenente circa 80 aghi ipodermici, e dieci apparecchiature consente per l'uso in estetica, ma prive delle dichiarazioni di conformità, per un valore totale di 15mila euro.

L'11 febbraio sempre i NAS avevano sequestrato attrezzature e medicinali nello studio professionale di uno centro medico-estetico.