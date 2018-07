Alcol e violenza: interviene per sedare una lite, militare preso a pugni

Resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali. Di questo dovrà rispondere un quarantanovenne marocchino arrestato dai carabinieri stanotte, a Porretta Teme.

Da quanto si apprende, la Centrale Operativa del 112 è stata informata che due persone ubriache stavano litigando nei pressi di un bar in Viale dei Caduti. All’arrivo dei Carabinieri, uno dei due si è tranquillizzato, mentre l’altro, ha dato un pugno in faccia a un Maresciallo, intervenuto per riportare la quiete.

L’aggressore, on precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è finito in manette ed ha trascorso la notte in camera di sicurezza. Questa mattina è stato tradotto in Tribunale, a Bologna.

Il militare è stato trasportato al Pronto Soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di otto giorni per aver riportato un trauma al naso e all’occhio sinistro. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il marocchino è stato rimesso in libertà, in attesa dell’udienza posticipata a dicembre.