Task-force anti-droga Carabinieri: pioggia di denunce, due in manette per spaccio di eroina

Continuano i servizi rinforzati disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Col. Pierluigi Solazzo, con particolare riferimento a diverse aree che, negli ultimi mesi, più di altre hanno risentito della presenza di spacciatori.

Non solo “Montagnola”, dunque, ma anche “Pilastro”, “Santo Stefano” e “Bolognina”, tra i quartieri oggetto di attenzione, soprattutto sotto il profilo preventivo. Ieri sera, i militari del Nucleo Operativo della Compagia Bologna Centro hanno tratto in arresto in flagranza di spaccio di eroina due cittadini tunisini di 34 e 29 anni, mentre cedevano 3 grammi di stupefacente a un 32enne italiano, all’interno di un’area verde, tra le via Lodovico Frati e via Luigi Pirandello. Al termine di un breve inseguimento i due sono stati bloccati e condotti in caserma.

Ancora questa mattina i militari del Comando Provinciale hanno effettuato servizio straordinario in area “Montagnola” e zona universitaria, sottoponendo a controllo 57 persone: 2 persone sono state segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti (ex art. 75 DPR 309/90), e 2 per inosservanza ai provvedimenti prefettizi (DASPO urbano), mentre un'altra persona è stata denunciata per inottemperanza del foglio di via obbligatorio.

In “Bolognina” l’ultimo intervento, e precisamente in via Jacopo di Paolo, dove due cittadini gambiani di 26 e 32 anni, sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di 15 grammi di marijuana.