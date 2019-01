Dl Sicurezza, veicoli con targhe estere: già 20 fermi dei Carabinieri

Sono una ventina i veicoli con targa stranieri, immatricolate all'estero, fermate e sanzionate durante i servizi di controllo dei Carabinieri.

Il DL Sicurezza ha modificato il Codice della strada: se si circola in Italia con un’auto con targa estera si rischia una sanzione salata, oltre all'immediato fermo amministrativo o confisca del mezzo per 6 mesi. Nessuna limitazione invece per i veicoli in leasing o presi a noleggio da operatori che non hanno sede in Italia.

Dal 3 dicembre, giorno della pubblicazione del Decreto voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, c'è quindi l'obbligo entro 180 giorni di re-immatricolare il veicolo in Italia o di richiedere il foglio di via per condurlo oltre confine, pena la confisca.