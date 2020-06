Traffico di droga, maxi operazione dei Carabinieri: arresti e perquisizioni all'alba

Sono 100 i Carabinieri che dall'alba stanno eseguendo 9 misure cautelari e 12 perquisizioni tra le province di Bologna, Firenze, Reggio Calabria, Messina e Viterbo per traffico di stupefacenti.

Al centro delle indagini, sviluppate dal comando provinciale di Bologna e coordinate dalla DDA- Direzione Distrettuale Antimafia bolognese, una ramificata rete di soggetti a vario titolo organici e/o contigui ad alcuni dei più note famiglie della ‘ndrangheta calabrese, attiva nell’importazione di rilevanti quantitativi di stupefacenti, sopratutto cocaina, provenienti dal Sudamerica e destinati alle piazze emiliano - romagnole e toscane.

I reati contestati sono traffico, detenzione e spaccio di stupefacenti, e intestazione fittizia di beni. Le indagini hanno consentito , tra l’altro, di documentare struttura ed assetti organizzativi interni della consorteria - articolata su una base logistico/operativa principale in città e una cellula distaccata strategicamente posizionata in un tranquillo paese della provincia di Firenze - oltre all’utilizzo da parte degli indagati dei più moderni dispositivi di comunicazione, resi disponibili da qualificati contatti di matrice albanese. Le attività sono ancora in corso.

notizia in aggiornamento