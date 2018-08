Carabinieri ustionati nell’esplosione, Bonaccini in visita

Questa mattina, il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si è recato presso la Legione Carabinieri di via dei Bersaglieri, per esprimere la sua solidarietà agli undici Carabinieri della Compagna Bologna Borgo Panigale che lunedì scorso sono rimasti ustionati, alcuni in maniera grave, dallo scoppio di un’autocisterna di Gpl, venendo investiti dall’esplosione mentre si trovavano sul luogo dell’incidente per circoscrivere l’area interessata, costituire un primo cordone di sicurezza e fornire primo soccorso ai civili presenti in area.

Il Presidente Stefano Bonaccini è stato ricevuto dal Vice Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Colonnello Guido de Masi, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Colonnello Valerio Giardina e dal Comandante della Compagnia Carabinieri Bologna Borgo Panigale, Capitano Elio Norino, tra i Carabinieri feriti, con i quali si è complimentato per la meritoria attività svolta, che di fatto ha consentito di salvare decine di vite e, sotto un profilo complessivo, evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. In prosecuzione, lo stesso si è recato presso l’Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Maxillo Facciale dell’Ospedale Bellaria ove ha incontrato il Carabiniere ferito in maniera più grave, tuttora ricoverato, Maresciallo Massimo Piras.